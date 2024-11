Spotkanie Duda–Trump jeszcze w tym roku. Kolarski wskazuje termin

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP przypomniał, że Andrzej Duda i amerykański prezydent elekt odbyli już rozmowę telefoniczną. – Dwa dni temu Donald Trump zadzwonił do Andrzeja Dudy i złożył Polakom gratulacje z okazji Święta Niepodległości. Polski prezydent gratulował Trumpowi zwycięskich wyborów – przypomniał Kolarski na antenie RMF FM.

Spotkanie Dudy i Trumpa możliwe jeszcze w listopadzie

Okazuje się jednak, że telefon nie stanowił jedynie czystej kurtuazji. – Rozmowa dotyczyła kilku spraw, które będą poruszone w trakcie spotkania. Wiemy, że Trump wskazał Susie Wiles jako szefa personelu Białego Domu, która razem ze wskazanym przez Andrzeja Dudę Marcinem Mastalerkiem uzgodni termin i miejsce spotkania – powiedział Wojciech Kolarski. – Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa nastąpi jeszcze w tym roku – zaznaczył. Gość RMF FM przekazał, że do wizyty może dojść jeszcze w ostatnich dnia listopada lub w grudniu.

Spotkanie przywódców odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do niego na Florydzie w Mar–a–Lago, czy w Nowym Jorku. – To jeszcze do ustalenia – zauważył prezydencki minister. Jak zaznaczył, spotkania musi odbyć się jeszcze w tym roku, ponieważ jednym z tematów rozmowy ma być polska prezydencja w UE, którą Warszawa obejmie już w pierwszej połowie 2025 roku.

– Pierwszym priorytetem zaprezentowanym przez Andrzeja Dudę w kontekście polskiej prezydencji jest zacieśnianie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi – przyznał Kolarski.

Kiedy wizyta Trumpa w Polsce?

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że Donald Trump "z całą pewnością" zostanie zaproszony do Polski. – Jednym z powodów takiego zaproszenia może być planowany szczyt Unia Europejska–Ameryka, ale przypomnę, że Donald Trump był w 2017 roku, na zaproszenie prezydenta Dudy, gościem szczytu Trójmorza – powiedział Wojciech Kolarski.

Kolejna edycja tej ostatniej inicjatywy jest planowana w kwietniu 2025 roku.

– W rozmowie te propozycje padły i prezydent Trump bardzo się ucieszył – poinformował Kolarski.

