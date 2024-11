Baza USA w Redzikowie otwarta. Duda: Świat będzie widział jasno i wyraźnie

W środę odbyła się uroczystość otwarcia bazy wojskowej w Redzikowie koło Słupska (woj. pomorskie). Uczestniczyli w niej m.in. prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski i przedstawiciele amerykańskiej armii.

Prezydent: Polska to nie jest już rosyjska strefa wpływów

Prezydent podkreślił, że pierwszym, od którego usłyszał o konieczności budowy takiej bazy o charakterze antyrakietowym był za swojej kadencji śp. Lech Kaczyński.

Duda zwrócił uwagę, że jest to jest baza amerykańska, w której znajdują się również amerykańskie tajemnice i dlatego Amerykanie będą jej dobrze strzegli.

Polityk nawiązał do jednej z zasadniczych z punktu widzenia Polski spraw geopolitycznych. – Od tego momentu cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. I z naszego punktu widzenia to strategicznie jest najważniejsze – oznajmił.

Andrzej Duda nawiązał także do nieco nowszej historii, kiedy to w 2016 r. wziął udział, już jako prezydent, we wkopywaniu kamienia węgielnego pod budowę bazy w Redzikowie.

Prezydent: USA i NATO gwarantem bezpieczeństwa Polski

Głowa państwa podziękowała Amerykanom i NATO. – Dziękuję za podjęcie tych ważnych decyzji. Niech będzie swoistym symbolem, że po 25 latach obecności w NATO ta twarda militarna infrastruktura jest w Polsce – mówił Duda.

– Stany Zjednoczone, także w sensie fizycznym, są obecne i są gwarantem bezpieczeństwa Polski, ale także NATO, co jest zwłaszcza teraz istotne, w trakcie trwającej rosyjskiej inwazji – powiedział.

Andrzej Duda mówił m.in. o polskich inwestycjach w obronność, w tym ogromnych zakupach sprzętu militarnego ze Stanów Zjednoczonych, a także o stosunkach na linii Warszawa-Waszyngton.

– Z całą pewnością można powiedzieć, że relacje między Polską a USA są najlepsze w historii. Ale nie zapominamy w Polsce, że wśród wielu wichrów historii często się zdarzało, że byliśmy porzucani przez naszych sojuszników i zostawiani na pastwę agresorów. W 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość i powstało niepodległe suwerenne państwo m.in. dzięki temu, że prezydent USA Woodrow Wilson zawarł Polskę niepodległą, suwerenną wśród swoich 14 punktów, które ogłosił jako punkty na przyszłość dla Europy, w której zakończy się I wojna światowa – powiedział.

Baza USA w Redzikowie

Część tarczy antyrakietowej USA osiągnęła gotowość operacyjną w połowie grudnia 2023 r., z prawie czteroletnim opóźnieniem. To najważniejsza bojowa inwestycja amerykańska w Polsce.

Baza dysponuje stacją radarową dalekiego zasięgu i została uzbrojona w pociski przechwytujące, zdolne do zestrzeliwania rakiet międzykontynentalnych. Jej zadaniem jest ochrona USA i państw sojuszniczych.

