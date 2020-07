Prezydent uderza w Trzaskowskiego: Dosyć dziadostwa

– Będziemy realizowali te wielkie inwestycje. Będą je realizowały polskie firmy i zagraniczne, ale będzie je realizowało także państwo polskie. Tak jak powiedziałem. Proszę państwa, będziemy realizowali wszelkie inwestycje – zapewniał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że do tej pory mieliśmy dwie Polski – Polskę Platformy oraz Polskę ostatnich pięciu lat. – Ta Polska Platformy to Polska złamanych obietnic wyborczych, to Polska krzywdy dla obywateli, podnoszenia wieku emerytalnego, podnoszenia podatku VAT. Ja chcę Polskę wsparcia dla rodzin, uczciwej polityki ukierunkowanej na człowieka – przekonywał.

Prezydent zapewniał, że chce sprawiedliwej Polski ukierunkowanej na człowieka i rodzinę, która musi się znajdować pod szczególną ochroną państwa. Duda dodał, że właśnie dlatego podpisał Kartę Rodziny.

– Jestem proszę państwa gwarancją tego, że to wszystko, co zostało stworzone do tej pory, zwłaszcza dla polskiej rodziny, tej wielopokoleniowej, od najmłodszych, poprzez rodziców, do seniorów, że to wszystko pozostanie, będzie utrzymane. Nie będzie zabierane. Nie będzie zmieniane na gorsze. Ja to gwarantuję, bo na żadne takie zmiany się nie zgodzę – mówił prezydent Andrzej Duda w Myśliborzu.