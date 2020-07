Polityk PSL odpowiada na ostre słowa Pawła Kukiza

Poseł PSL i były minister rolnictwa skomentował w ten sposób słowa Pawła Kukiza, który odnosząc się do słabego wyniku wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał na Facebooku: "nawet ja sam na PSL bym nie zagłosował".

"Na Koalicję Polską - tak ale na samo PSL - w życiu. Tak się kończy pycha i pazerność. Więc albo się zreflektują i będziemy tworzyć Koalicję Polską, albo ja za taką «koalicję» podziękuję" – dodał Kukiz.

Marek Sawicki pytany o te słowa na antenie rozgłośni katolickich stwierdził, że "po raz kolejny odzywa się artystyczna dusza Pawła". – Nie jest tajemnicą, że Paweł Kukiz nie lubi PSL. Na początku poprzedniej kadencji oskarżał nas o różne rzeczy, przegrał przed sądem i musiał przeprosić. Myślę, że pewna zadra w nim pozostała z tego powodu. Paweł Kukiz musi się zdecydować czy buduje szeroką, centrową Koalicję Polską, czy wybiera własną drogę polityczną – stwierdził.

Odniósł się też do publikacji "Rzeczpospolitej", która podała w piątek, że po wyborach PiS może złożyć PSL propozycję wejścia do obozu rządzącego – zarówno w rządzie, jak i w sejmikach wojewódzkich. Sawicki powiedział, że doniesienia gazety są nieprawdziwe. – Wchodzenie w koalicję ze środowiskiem, którego rzecznik jeszcze niedawno mówił o tym, że PSL trzeba wyeliminować ze sceny politycznej byłoby ogromnym ryzykiem. To nic innego jak zachęcanie się na romans z modliszką – ocenił.

Jednocześnie stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest partią, w której jest "wielu ludzi mądrych, umiejących przewidywać i oceniać". Jego zdaniem większość wyborców PSL zagłosuje w drugiej turze przeciwko Andrzejowi Dudzie. Pytany o słaby wynik Kosiniaka-Kamysz (2,37 proc.) Sawicki przyznał, że to dla PSL rezultat "niesatysfakcjonujący".