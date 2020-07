PiS: Nitras przedawkował kampanię

Do nietypowej sytuacji doszło wczoraj w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Aby uniemożliwić wiceministrowi Sebastianowi Kalecie wejście na konferencję prasową, Sławomir Nitras złapał wiceministra w pasie i nie chciał go puścić. – Pan zwariował – krzyczał do Nitrasa stojący obok poseł Jacek Ozdoba. Nitras przekonywał, że jedynie troszczy się o to, by Sebastian Kaleta "nie spadł z tej instalacji, bo sobie nogę złamie i będzie na prezydenta Trzaskowskiego".

– Chcielibyśmy zaapelować, aby powściągnąć emocje i przede wszystkim o to, aby Rafał Trzaskowski zrezygnował z usług Sławomira Nitrasa, który na przestrzeni wielu lat znany jest z olbrzymiej agresji w życiu publicznym. Jego działanie jest zaprzeczeniem zasad parlamentarnych. Apelujemy do Rafała Trzaskowskiego, aby zrezygnował z usług Sławomira Nitrasa, aby się odciął od tego rodzaju praktyk. Mamy wrażenie, że Sławomir Nitras przedawkował, przedawkował tę kampanię. Ta kampania najwidoczniej dla niego zbyt długo się ciągnie, jest zmęczony i ponoszą go emocje. na przedawkowanie najlepsze jest odstawienie Nitrasa od kampanii – mówił Jan Kanthak podczas briefingu prasowego.

– Fakt, że takie zachowania są nie tylko niepotępiane przez kandydata Platformy Obywatelskiej, przez Rafała Trzaskowskiego, ale wiceprzewodniczący Platformy cały czas korzysta z usług Sławomira Nitrasa pokazują najlepiej ile warte są słowa Rafała Trzaskowskiego o wspólnocie, o potrzebie dialogu. To wszystko jest kłamstwo – ocenił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.