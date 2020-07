„Gazeta Wyborcza” rozda milion darmowych gazet przedwyborczych. Celem porażka Andrzeja Dudy

"Rządowa propaganda przedstawia Polskę jako krainę mlekiem i miodem płynącą, a prezydenta – jako troskliwego ojca narodu. Ale prawda jest inna. Nie było w historii III RP prezydenta, który w tak zawrotnym tempie doprowadził do demontażu demokratycznego państwa prawa, sądów i trybunałów. Rozliczamy afery, niespełnione obietnice, styl w jakim sprawuje swój urząd oraz wszystko, o czym Andrzej Duda chciałby zapomnieć" – czytamy w zapowiedzi poniedziałkowej darmowej gazety przedwyborczej.

"Miał być strażnikiem Konstytucji, stał się jej wielokrotnym gwałcicielem. Miał być politykiem „niezłomnym”, jest bezwolnym sługą prezesa partii i notariuszem rządu. Miał łączyć Polaków, ale dzieli ich i na siebie napuszcza. Miał uosabiać powagę państwa, ale jego zachowania nie licują z powagą urzędu. Zażenowanie w jakie potrafi wprawić obywateli przekracza stany alarmowe. Nie szanuje go nawet jego własne środowisko. Za jego sprawą karleje pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Unia Europejska to dla niego „baju baju dla frajerów”. Miał „zabezpieczyć naszą suwerenność”, ale jako zwierzchnik sił zbrojnych rozbroił polską armię i doprowadził do zapaści. Ludzie muszą się o tym dowiedzieć, by świadomie zagłosować. Dlatego wydaliśmy Gazetę Przedwyborczą" – napisano na wyborcza.pl.

Drukiem gazety Jarosław Kurski pochwalił się na Twitterze. Pod jego postem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, zarzucających dziennikowi upolitycznienie i przesadne zaangażowanie po jednej ze stron.

"Rozumiem, że media wspierają tego czy innego kandydata. Ale to uważam za przesadę" – napisał Wojtek Szacki.

"Umieszczenie w jednym wpisie słów "prawda" i "Gazeta Wyborcza" przywodzi na myśl tylko jedną "Prawdę", ale pisownia jest nieco inna - Правда" – czytamy w komentarzu Wojciecha Fogla.

"Milion egzemplarzy ulotki Wyborczej dla mniejszych miast, a w dodatku katowickim plakat Rafała Trzaskowskiego. No ale przecież to zupełnie obiektywne i niezaangażowane politycznie medium" – ocenia Marcin Makowski z "Do Rzeczy".

Przypomnijmy, że odsłonięty w środę w Katowicach mural z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego już po kilkunastu godzinach został zdewastowany. Autorem projektu był znany artysta Wilhelm Sasnal. Tymczasem wydawca serwisu katowice.wyborcza.pl poinformował na Twitterze: "Ktoś zniszczył mural Wilhelma Sasnala na katowickim Dębie. W poniedziałek w "Wyborczej" niespodzianka - artysta pozwolił nam wydrukować plakat muralu. Dostaniecie go z gazetą. I teraz każdy będzie mógł mieć własnego Sasnala na swojej ścianie:)".