"Do Rzeczy" nr 28: Wywiad z prezydentem. "Jeśli wygram, druga kadencja będzie inna"

Pytany o kierowane przez opozycję groźby, odpowiada mocno: – Gdy słyszę o Trybunale Stanu, od razu przychodzą mi na myśl lata przepłacania za rosyjski gaz. Dziś udało się odzyskać jakieś 6 mld zł. To trzy razy tyle, ile wynosi koszt przekopu Mierzei Wiślanej, na którym tak bardzo Rafał Trzaskowski chciałby zaoszczędzić.

Wojciech Cejrowski w kolejnym odcinku wakacyjnego cyklu oprowadza czytelników po Gujanie. – To jeden z krajów najbiedniejszych. Nie stać go na utrzymywanie wielu ambasad – wprowadza do wycieczki, podczas której namawiano go do przemycania piwa przez dżunglę.

Okres między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich to dobra okazja do zaobserwowania zjawisk, które rządzą aktualną polską polityką – pisze Piotr Semka i wskazuje je w tekście „WMW, czyli Wzmożenie Między Wyborami”.

Wybór na prezydenta polityka „opozycji totalnej” byłby wielkim zagrożeniem dla polskiej suwerenności. A co na mniej wtrąciłby Polskę w chaos i niszczącą polityczną wojnę. Na szczęście jest to moim zdaniem mało prawdopodobne – ocenia Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Przed drugą turą”.

Prof. Antoni Dudek, politolog, przekonuje w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim, że dla Andrzeja Dudy kluczem będzie polityka społeczna.

Politycznie motywowane utrącenie profesury Andrzeja Zybertowicza każe stawiać pytania o rzetelność i sprawność przyznawania stopni naukowych w Polsce – pisze Łukasz Warzecha w tekście „Polityczna zemsta na Zybertowiczu”.

Czy spór o Tajwan to początek nowej zimnej wojny? – analizuje Krzysztof Tyszka-Drozdowski w tekście „Tajwan, nowy Donbas?”.

Samorządy bardzo zyskały na funduszach spójnościowych, jednak widać, że oczekuje się od nich uległości wobec Brukseli, choćby oznaczała ona odrzucanie wartości konstytucyjnych własnego kraju. To groźna i bezprawna gra – pisze Tomasz Rowiński w tekście „Samorządy pod tęczowym obstrzałem”.

Są rodziny, w których ten czas nie został zmarnowany. Ta okazja, którą stworzyła choroba, jakkolwiek strasznie to brzmi, została wykorzystana po to, by członkowie rodziny się do siebie zbliżyli – mówi psycholog dr Aleksandra Piotrowska w rozmowie z Łukaszem Zboralskim.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Jakub Woziński w tekście „Nowy CIT, ale czy na pewno estoński” wskazuje, jak polska wersja rozwiązań podatkowych jest mniej klarowna i prosta niż rozwiązania przyjęte w Estonii.

Jacek Przybylski w tekście „Miliardy, których nie było” pisze o śledztwie Komisji Europejskiej w sprawie gigantycznego skandalu finansowego w Niemczech.

Fragment książki – wywiadu-rzeki – Tomasza P. Terlikowskiego z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim.

Radosław Wojtas w tekście „Hołd codzienności” opisuje, jak artysta Arkadiusz Andrejkow stworzył na podkarpackich wsiach plenerową galerię sztuki.

Agnieszka Niewińska pokazuje, że mimo ogólnoświatowych doniesień o wymieraniu pszczół, w Polsce rośnie liczba pszczelarzy, a uli przybywa – najczęściej w przydomowych ogrodach i na działkach.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”:

Jerzy Miziołek o umiłowaniu sztuki przez Prymasa Tysiąclecia („Kapłan sztuki”); Piotr Gociek o nowej komedii Netflixa osnutej wokół Eurowizji („Gwiazdy z Húsavík”); Piotr Kościński o rosnącym zainteresowaniu Norwegów i Duńczyków fragmentem II wojny światowej i starciu z Niemcami („Łatwy łup Niemiec”); Rozmowa z Wojciechem Przylipiakiem o książce „Czas wolny w PRL” („Trzepak z PRL”); Piotr Włoczyk o tym, jak Eliot L. Engel, lewicowy polityk padł ofiarą „antyrasistowskiej rewolucji” w USA („Neomarksizm kontra Engel”); Joanna Bojańczyk o spadkach po celebrytach („Przykre skutki spadku”); Katarzyna Pinkosz o grancie ABM na polskie komórki CAR-T („To jest żywy lek”);

