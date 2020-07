Jabs: Obserwujemy zalew fake newsów. Chcemy poprawić jakość debaty

W jakim celu powołaliście Państwo portal sprawdzimy.info?

Dominik Jabs: Od dłuższego czasu obserwujemy w przestrzeni medialnej i życiu publicznym zalew fake newsów i manipulacji. Idealnym środowiskiem do ich rozprzestrzeniania są media społecznościowe, w których łatwo można powielać każdą bzdurę. Przede wszystkim fake newsy tworzy się celowo, po to, by wykorzystywać je w walce politycznej i ideologicznej. Są one narzędziem w całych kampaniach dezinformacyjnych. Dlatego chcemy i musimy temu przeciwdziałać. Sprawa nie jest prosta, bo widzimy, jak łatwo zmanipulowana informacja może zacząć żyć własnym życiem, trudno ją potem zdementować. Widzimy to choćby na przykładzie prawa łaski, z którego skorzystał prezydent, Andrzej Duda. Sprawa jest skomplikowana, a do przestrzeni publicznej przedostała się fraza, że prezydent ułaskawił pedofila. I spora część społeczeństwa nie będzie nawet wnikać w to, jakie tego ułaskawienia były okoliczności. To oczywiście tylko przykład, jest wiele wiadomości, które w przestrzeni publicznej należy prostować. Stąd pomysł na założenie portalu.

Jak w takim razie będzie wyglądać działanie portalu?

W zasadzie już wygląda, bo portal zaczął działać. Z jednej strony każdy, kto ma potrzebę, może zgłosić się do nas z prośbą o weryfikację informacji i my to staramy się robić. Z drugiej strony też jesteśmy otwarci na dziennikarzy, którzy będą się mogli w projekt zaangażować. Głównym zadaniem będzie więc wychwytywanie tych manipulacji medialnych, ale też zapraszamy do współpracy osoby, które jako dziennikarze będą chciały z nami współpracować. I rzetelne informacje przygotowywać.

Kto tworzy projekt – sam instytut Ordo Iuris, czy także inne organizacje?

Jeśli chodzi o autorów portalu to głównie prawnicy oraz niezależni dziennikarze. Nad całym projektem czuwa Fundacja na rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej, która powołała portal sprawdzimy.info. Zależy nam na tym, by czytelnicy opierali wiedzę na sprawdzonych informacjach, nie na fake newsach. Celem portalu jest podniesienie jakości debaty publicznej w Polsce.

Czytaj także:

