Rzecznik rządu dementuje: Nie ma projektu zmian wysokości mandatów

Resorty sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury mają teraz opracować zmiany w taryfikatorze mandatów oraz w prawie wykroczeń – informuje "DGP". Dziesięciokrotna podwyżka maksymalnego mandatu z 500 zł do 5 tys. zł – to jeden z pomysłów rządu na walkę z drogowymi piratami. Dodatkowo surowsze kary mają być za wykroczenia popełniane w rejonie przejść dla pieszych (minimum 1–1,5 tys. zł) oraz w obszarze zabudowanym.

Jak opisuje "DGP", drastyczne podwyżki mandatów mogą sprawić, że kierowcy będą masowo odmawiać ich przyjęcia, odraczając w ten sposób moment zapłaty i licząc, że sędzia złagodzi karę. To z kolei grozi zalaniem sądów wnioskami o ukaranie za wykroczenia. Poważne wątpliwości Ministerstwa Sprawiedliwości budzi to, że kary za wykroczenia drogowe byłyby wyższe niż za drobne przestępstwa. Gazeta wskazuje, że wysokość mandatów jest zamrożona od ponad 20 lat, a przez ten czas siła rażenia sankcji znacznie się zmniejszyła. Wskazuje, że maksymalny mandat (500 zł) w 1997 r. był wyższy niż ówczesna płaca minimalna (450 zł) i stanowił 57 proc. średniego wynagrodzenia, obecnie jest to odpowiednio 19 proc. najniższego wynagrodzenia i 9 proc. średniego.

Do doniesień medialnych odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Jak wskazał trwają analizy możliwych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo na drogach, jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

