Kandydaci idą łeb w łeb. Kto wygra wybory?

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w najbliższą niedzielę i o Pałac Prezydencki zawalczą w niej ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda i kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak wskazuje nowy sondaż IBRiS dla serwisu Onet, większe szanse na zwycięstwo ma kandydat KO, który w badaniu uzyskał 47,4 proc. głosów. Tymczasem Andrzej Duda uzyskał 45,7 proc. głosów, a 6,9 proc. ankietowanych nie wiem jeszcze na kogo zagłosuje.

W badaniu w którym wzięto pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców, Trzaskowski uzyskał 50,9 proc. głosów, a Duda 49,1 proc. głosow.

Badanie zostało przeprowadzone 9 lipca metodą CATI. Próba: 1100 osób.

"Modlę się do Boga, żeby Trzaskowski nie wygrał..."

– Modlę się do Boga, żeby przypadkiem Trzaskowski nie wygrał tych wyborów. (…) On „odwraca kota ogonem” mówiąc, że nie jest za adopcją dzieci przez homoseksualistów, a jeszcze niedawno mówił, że chciałby być pierwszym prezydentem miasta, który udzieliłby ślubu parze homoseksualnej. Jest gotów powiedzieć wszystko, żeby wygrać wybory, po prostu „wciska ludziom farmazon” – komentuje wyborcze zmagania w rozmowie z Niezalezna.pl windsurferka Zofia Klepacka.

– To jest człowiek zakłamany – obiecuje różne rzeczy, a potem ich nie robi. Poza tym on przynosi pecha, to jest pechowy prezydent, cały czas się coś złego dzieje w Warszawie. On kłamie i próbuje się podlizać wyborcom, m.in. wspominając śp. Lecha Kaczyńskiego. (...) Jest gotów powiedzieć wszystko, żeby wygrać wybory, po prostu „wciska ludziom farmazon” – oceniła.

Rozmowa ze sportsmenką została przeprowadzona tuz przed rozpoczęciem manifestacji pod skłotem przy ul. Ks. Skorupki w Warszawie.