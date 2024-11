Kobieta idealnym kandydatem? Polacy są innego zdania, padły trzy nazwiska

Respondentom postawiono pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem idealny kandydat na prezydenta powinien być mężczyzną czy kobietą?".

Jak podaje Radio Zet, na mężczyznę wskazał co trzeci pytany (35 proc.), natomiast tylko 4 proc. respondentów powiedziało, że idealnym kandydatem na prezydenta byłaby kobieta. Z kolei aż 61 proc. badanych wskazało odpowiedź: "Nie wiem, obojętne".

W stawce Dziemianowicz-Bąk, Biejat i Szydło

Podczas przymiarek poprzedzających kampanię wyborczą mówiło się o trzech potencjalnych kandydatkach: Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, Magdalenie Biejat i Beacie Szydło, która ostatecznie nie będzie kandydatem PiS (został nim Karol Nawrocki).

Jak wynika z badania Opinii24, 28 proc. badanych ma pozytywne nastawienie do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, natomiast 26 proc. – negatywne. Pozostały odsetek respondentów stwierdził, że nie zna minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Według badania więcej mężczyzn (32 proc.) niż kobiet (21 proc.) negatywnie ocenia Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, natomiast opinie pozytywne rozkładają się niemal po równo (28 proc. – mężczyźni, 27 proc. – kobiety).

W przypadku Magdaleny Biejat, głosy rozkładają się po równo. Opinii pozytywnych i negatywnych jest dokładnie tyle samo – 22 proc., z tym że 27 proc. mężczyzn przyznaje się do negatywnej oceny wicemarszałek Senatu, natomiast jeśli chodzi o kobiety – tylko 17 proc. Jeśli chodzi o pozytywne opinie, to tu również przeważają mężczyźni (24 proc.), podczas gdy w przypadku kobiet jest to 20 proc. Pozostali badani nie kojarzyli byłej współprzewodniczącej partii Razem.

Beata Szydło uwzględniona w badaniu. Jak jest oceniana?

Według badania Opinii24 Beata Szydło skupia natomiast największy elektorat negatywny wśród kobiet. Jak zauważa pracownia, wynika to głównie z większej rozpoznawalności byłej szefowej rządu.

Negatywne nastawienie do byłej premier ma 66 proc. pytanych, natomiast pozytywne – 29 proc.

Nieco więcej mężczyzn (68 proc.) niż kobiet (63 proc.) negatywnie ocenia Szydło, natomiast więcej kobiet (32 proc.) niż mężczyzn (27 proc.) wypowiada się o eurodeputowanej PiS pozytywnie.

