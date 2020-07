Trzaskowski: Absolutnie nic nas nie pokona. Już wygraliśmy

Sondażowe wyniki II tury wyborów wskazują na zwycięstwo Andrzeja Dudy. Sondaż exit poll Ipsos pokazuje, że Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski uzyskał 49,6 proc. poparcia.

– Ta noc będzie nerwowa, ale trzeba policzyć głosy, jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy. Wiem to na pewno – stwierdził kandydat KO.

– To już się tak łatwo nie zmieni. Jeżeli się wszyscy obudziliśmy. (...) Oni mieli absolutnie wszystko, aparat państwa, pieniądze, my mieliśmy obywatelskie społeczeństwo i zdrowy rozsądek – mówił Rafał Trzaskowski.

– Dopiero zaczynamy, jestem przekonany, że odnowimy Polskę. Jak raz się obudziliśmy, nikt nas już nie uśpi – podkreślał.

Zapewnił przy tym, że wynik na pewno obróci się na jego korzyść. – Jestem przekonany, że wynik będzie dobry i zwyciężymy. Z godziny na godzinę te rezultaty będą coraz lepsze, jestem o tym absolutnie przekonany – mówił.

– Ta władza próbuje nas dzielić, próbuje nam wmówić, że są równi i równiejsi, ta władza odejdzie w niepamięć – zapewniał. –Władza ma być dla obywatela, a nie odwrotnie i to wam gwarantuje i obiecuje – dodawał.

Jak zaznaczał kandydat Koalicji Obywatelskiej dużą ilość zdobytych głosów "trzeba wykorzystać po to, żeby budować wspólnotę". Zapewnił, że jest gotowy wyciągnąć rękę do wszystkich, nawet tych, którzy go nie popierają.

– Umieliśmy wyciągnąć rękę do innych. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, swojemu politycznemu przeciwnikowi. W polityce powinni być przeciwnicy, ale nie powinno być wrogów. Ja zawsze będę wyciągał rękę do tych, którzy myslą inaczej. Mam nadzieję, że cokolwiek się stanie jutro obudzimy się w zupełnie innej Polsce – mówił.

– Jestem przekonany że ten sen jutro się spełni. Spełni się to, co obiecywałem, że Prezydent RP będzie miał tylko jednego szefa – naród i obywateli – zaznaczył na koniec.

Czytaj także:

Exit poll: Andrzej Duda wygrywa z Rafałem Trzaskowskim