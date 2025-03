Morawiecki: Rafał szasta publicznymi pieniędzmi bez opamiętania

– Chyba rozpocznę nową serię z najbardziej absurdalnymi inwestycjami Rafała Trzaskowskiego. A jest ich wiele. Mówiłem na przykład o szalecie za kilkaset tysięcy złotych i o absurdalnych strefach relaksu, które zostały skrytykowane i wyśmiane przez wielu – mówił Morawiecki w nagraniu opublikowanym na portalu X. Dodał, że dzisiaj skomentuje coś "naprawdę wyjątkowego".

– Uwaga, gipsowe jajo za niemal ćwierć miliona złotych! A do tego "zielone" pseudo-skwery gdzieś na Ursynowie, wyśmiane nawet przez sztuczną inteligencję. Co jak co, ale Rafał szasta publicznymi pieniędzmi bez opamiętania. Jego działania w Warszawie to komedia. Nie dopuśćmy do tego, żeby reprezentował całą Polskę – apelował były premier.

Przypomnijmy, że w maju 22023 roku na Placu 5 Rogów w Warszawie uroczyście odsłonięte zostało dwumetrowe jajo. To instalacja, którą zaprojektowała artystka Joanna Rajkowska. Konstrukcję wykonała firma Art Sewi za około 207 tysięcy złotych. System nagłośnienia dostarczyło Blackfish Studio z Bydgoszczy. Jego cena wnosi około 53,5 tysiąca złotych brutto.

Kontrowersje wokół "zielonych skwerów"

Na warszawskim Ursynowie przeprowadzono remont części chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Gandhiego i Dereniowej. Jak ujawniło Radio Eska, w ramach inicjatywy "Zielone skwery na Ursynowie" realizowanej z budżetu obywatelskiego podjęto próbę "odbetonowania" tego obszaru. Efekt końcowy budzi jednak poważne wątpliwości co do zasadności i rzetelności realizacji tego przedsięwzięcia.

Za projekt odpowiadają radny Paweł Lenarczyk z Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Piotr Ciara z Otwartego Ursynowa. W kontekście estetyki wykonania, która w teorii ma doprowadzić do powstania zielonej przestrzeni, kontrowersje budzi również wysokość środków przeznaczonych na inwestycję.

Radio Eska zwraca uwagę, że w ramach tego samego projektu w 2025 roku planowane są kolejne realizacje. Zmiany mają objąć siedem następnych lokalizacji na terenie dzielnicy, które również zostaną "zazielenione".

Przedsięwzięcie spotkało się z ostrą krytyką w mediach społecznościowych, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie szczędzą gorzkich komentarzy.

"Mamy nowy skwer Trzaskowskiego. (…) W Warszawie Trzaskowskiego nic jednak nie powinno nas dziwić. Relacja z otwarcia skwerku już wkrótce" – ironizował poseł PiS Sebastian Kaleta.

"Warszawski raj »zieleni«. Trzaskowski to jednak potrafi być inżynierem ekologii. Brakuje jeszcze tylko niemieckiego drzewa" – dodał poseł Bartosz Kownacki.

