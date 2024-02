Trzaskowski zapowiada nowe centrum Warszawy. Dyskusja z celebrytami

Rafał Trzaskowski ogłosił przetarg na przebudowę ulic w centrum Warszawy. Wizualizację zaprezentował w swoich mediach społecznościowych. Jego post spotkał się z żywiołową reakcją kilku celebrytów. Prezydent stolicy odpowiedział m.in. na wątpliwości aktorki Katarzyny Skrzyneckiej.

Rafał Trzaskowski ogłasza przetarg na przebudowę w centrum Warszawy. Mieszkańcy krytykują

"#NoweCentrumWarszawy – zmian w sercu stolicy ciąg dalszy. Trwa przetarg na przebudowę ulic Złotej, Zgoda i okolic. Dziś nie jest to przestrzeń godna centrum nowoczesnej europejskiej metropolii. Dlatego odzyskujemy ją dla Was – warszawianek i warszawiaków. Tak, żeby była zielona, przyjazna, dostępna. Dla wszystkich" — napisał Rafał Trzaskowski na Instagramie, pokazując wizualizację zaproponowaną przez zwycięzcę przetargu na przebudowę ulic w centrum Warszawy.

Pod postem, który polubiło ponad 46 tys. osób, pojawiła się lawina komentarzy mieszkańców stolicy. Wielu z nich zarzucało prezydentowi stolicy, że nowe centrum oznacza paraliż ruchu samochodowego i jeszcze gorszy dostęp do miejsc parkingowych.

"A może w ogóle usuńmy wszystkie miejsca parkingowe z centrum? Gdzie miejsce dla dostawców, gdzie miejsce dla kurierów? Najlepiej zrobić dwie główne ulice(zwężone), do tego dwa ronda i wszystko obędzie cacy wg. was"; "Jak ktoś chce same drzewa, niech się przejedzie do lasu"; "Proszę zapytać mieszkańców czy tego chcą"; "Chce Pan sparaliżować ruch samochodowy w całym Centrum?" – pisali niezadowoleni internauci.

Trzaskowski wdał się w dyskusję z celebrytami. Odpowiedział na komentarz Skrzyneckiej

Plany dotyczące m. in. ulic Złotej i Zgoda, zaprezentowane przez prezydenta Warszawy, skomentowało też kilkoro celebrytów.

"Wspaniale" — taki komentarz pod wpisem Rafała Trzaskowskiego zostawiły m.in. Katarzyna Zielińska i Karolina Korwin Piotrowska. W podobnie entuzjastycznym tonie wypowiedział się również Filip Chajzer, który zapewnił, że nie może doczekać się zapowiadanej zmiany.

Wątpliwości, co do pomysłu remontu ulic w centrum Warszawy, odważyła się wyrazić aktorka Katarzyna Skrzynecka.

"Miejmy tylko nadzieję, panie prezydencie, że nikomu z Działu Zagospodarowania Terenu i Projektowania nie przyjdzie przypadkiem do głowy, by zlikwidować jedyny przejazd do zawracania pod ul. Marszałkowską... Byłaby to katastrofa w komunikacji dla kierowców na tej wysokości centrum miasta! Pracuję tam, grając w teatrze, i mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy tak katastrofalny pomysł sparaliżowania komunikacji miasta w kierunku Mokotowa" – stwierdziła.

"Mamy świadomość, że to ważne, dlatego zawracanie na ul. Marszałkowskiej będzie na powierzchni – na wysokości obecnego tunelu" – zapewnił Trzaskowski w odpowiedzi.

Na zabranie kolejnych miejsc parkingowych zwróciła z kolei uwagę Joanna Opozda. "No nie wiem... Ja tam parkuje często" – oceniła pomysł, za co spotkały ją gromy ze strony zwolenników koncepcji ograniczania ruchu samochodowego w centrum stolicy. "Ojoj, to nie będziesz", "Bardzo nam z tego powodu wszystko jedno", "Aha, jak pani Asia tam parkuje, to jednak trzeba wycofać przetarg" – pisali do niej internauci.

