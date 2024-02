"To fundamentalna sprawa". Trzaskowski: Szczegóły wkrótce

Rafał Trzaskowski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o spotkaniu z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Politycy rozmawiali na temat zmian w systemie finansowania samorządów.

"Przez 8 lat rządów PiS było to nie do pomyślenia. A za rządów demokratycznej koalicji 15 października to oczywiste, że samorządy są przez rząd traktowane poważnie. Dziękuję ministrowi Andrzejowi Domańskiemu za dobrą rozmowę o planowanych zmianach w finansowaniu samorządów" – napisał Trzaskowski na swoim koncie w serwisie X.

"To fundamentalna sprawa zarówno dla Warszawy, jak i dla wszystkich regionów, miast, miasteczek i wsi w Polsce. Idzie lepsze. Szczegóły wkrótce!" – dodał.

Samorządy liczą na Tuska

Władze samorządowe twierdzą, że od początku funkcjonowania zmian w przepisach podatkowych, które były częścią Polskiego Ładu, tracą na rozwiązaniach wyprowadzonych przez rząd Mateusza Morawieckiego. Lokalni politycy uważają, że długofalowym skutkiem zmian w podatkach przygotowanych przez Zjednoczoną Prawicę dla lokalnych społeczności - mieszkańców gmin, powiatów i województw - jest utrata nawet 145 miliardów złotych.

Konsekwencje mają dotknąć - według samorządowców - zarówno mniejsze ośrodki gminne, jak i największe polskie miasta. Ucierpieć miały oświata czy wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Po październikowych wyborach, w wyniku których władzę w Polsce najprawdopodobniej przejmie opozycja, włodarze dużych miast na Dolnym Śląsku liczą, że nowy rząd odwróci tendencje podatkowe wprowadzone przez Polski Ład, a do miejskich kas popłyną większe pieniądze.

Podobną nadzieję wyraziła Hanna Zdanowska. Prezydent Łodzi, ogłaszając swój start w wyborach samorządowych, dała do zrozumienia, że nowy rząd będzie bardziej przychylny dla miasta niż poprzedni.

Czytaj też:

Sensacyjny sondaż. Druga tura wyborów bez TrzaskowskiegoCzytaj też:

"Zdziwicie się". Zaskakujące słowa Sawickiego na temat Trzaskowskiego i Tuska