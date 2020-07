PKW: Nie będzie cząstkowych wyników wyborów prezydenckich

Politolog zaskakuje: Ta porażka jest wielkim sukcesem Trzaskowskiego

Nawet jeśli Rafał Trzaskowski wybory przegrał, to i tak osiągnął gigantyczny sukces. Pamiętajmy, z jakiego pułapu startował. Wchodził do gry jako ostatni, Małgorzata Kidawa-Błońska w sondażach dołowała. Teraz jeśli przegrał, to przegrał...