Skandaliczne słowa Tomczyka. Mówi o więzieniu dla dziennikarzy

Podczas rozmowy z Wirtualną Polską Cezary Tomczyk ostro zaatakował dziennikarzy Telewizji Publicznej. – To, co widzieliśmy w "Wiadomościach" każdego wieczoru, tego się nie da opisać. Ci ludzie z TVP powinni iść do więzienia za to, co zrobili w ciągu ostatnich lat z telewizją publiczną – mówił.

"Wyjątkowy skandal"

Sondażowe wyniki II tury wyborów wskazują na zwycięstwo urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Sondaż late poll IPSOS z 50 proc. komisji pokazuje, że Andrzej Duda uzyskał 50,8 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski uzyskał 49,4 proc. – Na pewno czekają nas 2 dni liczenia głosów, muszą być dobrze policzone – komentuje Cezary Tomczyk.

Polityk twierdzi, że podczas wyborów doszło do wielu nieprawidłowości, za co szef MSZ powinien zapłacić stanowiskiem.

– Wiemy o licznych nieprawidłowościach, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. To, co stało się, jeśli chodzi o głosowanie Polonii, to rzeczywiście wyjątkowy skandal. Setki tysięcy Polaków zostało pozbawionych prawa do głosowania przez tę władzę. Po takim skandalu minister spraw zagranicznych powinien natychmiast podać się do dymisji – mówił.

Tomczyk stwierdził, że Platforma chce porozmawiać z mężami zaufania, aby "poznać skalę nieprawidłowości".

