Trzaskowski będzie nowym Tuskiem? Polityk PO odpowiada

Jedna strzała dla Wałęsy

Wyobraźmy sobie sprawy tak: Stoimy na murach naszej fortecy. Mogą to być Okopy św. Trójcy, ale częściej nie jest tak jednoznacznie. Jest twierdza, jej komendant to facet, który nas nie podnieca. A już to podpadł niektórym czymś tam,...