Dziennikarz zerwał współpracę z Cejrowskim. "Każdy ma jakieś granice"

Przypomnijmy, że na filmie zatytułowanym "Cejrowski w kiblu" znany podróżnik sięga do brudnego sedesu i wyjmuje z niego kartkę z napisem Trzaskowski. Następnie zgniata ją, wrzuca z powrotem do muszli klozetowej i spuszcza wodę. Dalej widzimy jak opuszcza deskę, na której przyczepiono napis "Nie wybierajcie śmieci". Filmik kończy sekwencja z napisem "Nie wybierajcie z szamba".

"Poglądy pana Wojciecha i sposób ich wyrażania stoją w sprzeczności z wartościami, które wyznaję - zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Nigdy nie będzie mojej zgody na brak szacunku w stosunku do drugiego człowieka" – napisał Rudnik we wpisie na Facebooku.

Dziennikarz podkreślił, że ciężko mu rozstawać się po tak długim czasie z "RaPP-em" i jego słuchaczami, jednak nie widzi innego wyjścia.

Dzisiaj Wojciech Cejrowski zamieścił na swoim profilu na Facebooku odpowiedź. "Pan Andrzej Rudnik zrezygnował ze współpracy ze mną. Powody rozumiem.To On wymyślił tę audycję i ustawił ją antenowo jako spór dwóch osób kierujących się zupełnie odmiennymi wartościami. To było ciekawe i to było wartością.Ale... Każdy z nas ma jakieś swoje granice nieprzekraczalne. Mam i ja.Dlatego rozumiem Pana Andrzeja" – napisał na Facebooku.

"I ja Panu Andrzejowi dziękuję za wiele lat wspólnych antenowych przeżyć. To były prawdziwe DEBATY. W polskich mediach unikat" – stwierdził Cejrowski.