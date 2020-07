Gasiuk-Pihowicz do Ziobry: Powinien pan dostać zwolenienie dyscyplinarne

– Panie ministrze. Listę pańskich błędów i pańskich zaniechań mogłabym wymieniać w nieskończoność, ale daliście mi tylko pięć minut. I powie to wprost. Jest pan najgorszym ministrem sprawiedliwości w historii Polski – stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

– Dlatego dzisiaj jedynym co pan powinien dostać jest nie wotum zaufania, ale zwolnienie dyscyplinarne. Oto ono. To jest zwolnienie dyscyplinarne, które ja panu przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość przymykania oczu na afery z udziałem ludzi PiS. Przekazuję je panu w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość upolityczniania sądów. Przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość upolityczniania prokuratury i wykorzystywania jej do partyjnych celów. Przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość niszczenia europejskich standardów i wprowadzania tu w Polsce standardów znanych dotychczas tylko z Rosji i Białorusi. Przekazuję w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość paraliżu Trybunału Konstytucyjnego – zarzucała posłanka prokuratorowi generalnemu.

Ziobro do opozycji: Wy potraficie wszędzie kłamać

Do zarzutów opozycji odniósł się Zbigniew Ziobro. Minister na konkretnych przykładach pokazywał różnice w sprawności działań prokuratury teraz i za czasów rządów koalicji PO-PSL.

– Sprawa Amber Gold. Od momentu kiedy wpłynęło pierwsze zawiadomienie do prokuratury za waszych czasów, do wszczęcia śledztwa minęło przeszło dwa lata. Przeszło 600 dni. A w tym czasie ludziom rozkradano majątek i dorobek całego życia. W tym czasie działy się ludzkie dramaty, w tym czasie niektórzy ludzie odbierali sobie życie, a prokuratura za waszych czasów, organa ścigania, ABW, policja, którą zawiadywaliście, jak działały? Co zrobiliście dla tych ludzi, jak pomogliście im? Gdzie była ta wasza wrażliwość, a gdzie profesjonalizm? Dwa lata od złożenia zawiadomienia wszczęcie śledztwa, a tutaj macie problem, że my wszczynamy następnego dnia. I to jest źle jak prokuratura następnego dnia robi postępowanie, a dobrze jak pod dwóch latach? Czego wy chcecie? Macie odrobinę honoru? To nie jest rzeka, to nie jest morze, to jest ocean hipokryzji, zakłamania i cynizmu. Wy potraficie wszędzie kłamać – stwierdził polityk.