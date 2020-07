Tekieli: Wszystko zależy od decyzji, czy powstanie strategia w wojnie z rewolucją kulturową

Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 w obecnej chwili ważą się losy tego, jak Polska będzie wyglądać za kilkanaście lat. – Jeśli PiS nie wprowadzi strategii walki, jeśli nie sprawi, że z uniwersytetów nie będą wyrzucani profesorowie mówiący rzeczy oczywiste: że rodzina to matka i ojciec, kobieta i mężczyzna, jeśli nie powstrzymamy dotowania filmów, które niszczą normalność przez ukazywanie perwersji, to Polska za kilka lat przestanie przypominać kraj, który kochamy – powiedział.

Tekieli jest zdania, że to od decyzji Zjednoczonej Prawicy będzie teraz zależało, czy taka strategia w ogóle będzie stworzona i wdrożona. Zwycięstwo Andrzeja Dudy w ostatnich wyborach może w tym pomóc. Równocześnie publicysta przestrzega, że wojna cywilizacyjna, którą obecnie dostrzegamy w Polsce, przetoczyła się już przez Zachód, doprowadzając do ogromnych zmian społecznych. – Ta wojna cywilizacji doprowadziła do zmiażdżenia Kościoła na Zachodzie, do rozbicia więzi społecznych – podkreślił.

Podczas rozmowy na antenie radia Tekieli przyznał również, że ma wśród znajomych osoby homoseksualne. Jak zaznaczył, "żadne z nas nie opowiada o tym, co się dzieje w jego łóżku".

