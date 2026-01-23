Drugie dno zaproszenia prezydenta? Prof. Dudek: Wilk wyszedł na łowy

Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, rozmowy mają odbyć się 29 stycznia i dotyczyć aktualnych wyzwań oraz zasad współdziałania prezydenta z Sejmem i Senatem.

Prof. Antoni Dudek ocenił jednak na antenie Polsat News, że pod zaproszeniem może kryć się drugie dno. Jego zdaniem prezydent chce sprawdzić kondycję mniejszych ugrupowań koalicyjnych, zwłaszcza Polski 2050. Jak stwierdził: – Karol Nawrocki chce zobaczyć, czy Polska 2050 już się rozleciała na tyle, że już jest tam tak mięciutko, że można tam poskrobać i coś wyskrobać w końcu.

Politolog zwrócił uwagę, że spotkania najpewniej odbędą się osobno z każdym ugrupowaniem, co może sugerować próbę oceny nastrojów i spójności całej koalicji rządzącej. Wskazał też, że trudniejszy czas przeżywają dziś nie tylko politycy Polski 2050, ale również PSL, a w części sondaży także Nowa Lewica. Zdaniem profesora prezydent zaczyna testować inne ugrupowania i sprawdzać, czy może liczyć na wsparcie np. w PSL. Całą strategię podsumował krótko: – Można powiedzieć, że ‘wilk wyszedł na łowy – podsumował.

Prof. Dudek przypomniał również, że ambicją Nawrockiego ma być powołanie Rady Konstytucyjnej przy prezydencie, która miałaby przygotować projekt nowej Konstytucji. W jego ocenie prezydent może szukać sojuszników także poza prawicą, ponieważ uzyskanie większości 2/3 w przyszłym Sejmie jest mało realne.

Prezydent zaprosił przedstawicieli rządu na rozmowy

Jak przekazał w piątek rzecznik Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz, prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na cykl spotkań zaplanowanych na 29 stycznia. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, inicjatywa ma objąć całą scenę parlamentarną i stworzyć przestrzeń do rozmów z reprezentantami różnych środowisk politycznych.

Celem spotkań ma być omówienie bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem, w tym zasad komunikacji oraz kwestii wymagających konsultacji w najbliższym czasie. Zaproszenie wszystkich klubów i kół ma podkreślić otwartość Pałacu Prezydenckiego na dialog oraz gotowość do szukania porozumień w sprawach istotnych dla funkcjonowania państwa.

