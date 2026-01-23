Koniec sporu o ambasadorów? Zaskakujące ustalenia ws. Klicha i Schnepfa

Przed poniedziałkowym spotkaniem prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim rosną oczekiwania na przełom. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" ewentualne porozumienie miałoby objąć rozwiązanie dwóch najbardziej spornych kwestii: obsady placówek w Rzymie i w Waszyngtonie.

Możliwe roszady na kluczowych stanowiskach dyplomatycznych

Z informacji dziennika wynika, że w grze jest scenariusz roszady na kluczowych stanowiskach dyplomatycznych. Bogdan Klich, obecnie szef placówki w Waszyngtonie, miałby zostać ambasadorem, za zgodą prezydenta, w jednym z ważnych krajów europejskich. Jednocześnie Ryszard Schnepf, związany z placówką w Rzymie, miałby trafić na inną misję zagraniczną lub na inne stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W pakiecie z tymi zmianami miałoby dojść także do rozwiązania sprawy obsadzenia innych placówek na całym świecie. Według "Rzeczpospolitej" obecnie jest to około 50 wakatów. MSZ podaje, że 42 kandydatów na ambasadorów czeka na podpis prezydenta już 165 dni – co rzecznik resortu Maciej Wewiór podsumował 18 stycznia.

Kto ambasadorem w USA?

Jednocześnie "Rzeczpospolita" wskazuje, że sondaże pokazują oczekiwanie społeczne na porozumienie prezydenta i premiera w sprawach zagranicznych. Według badania IBRiS dla dziennika 87,1 proc. respondentów uważa, że współpraca w tym obszarze jest potrzebna. Problemem pozostają jednak "czerwone linie", które obie strony wyznaczyły już jakiś czas temu w sprawie Klicha i

a. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze na początku swojej prezydentury zaznaczył, że nie podpisze dla nich nominacji ambasadorskich. Z kolei premier Donald Tusk 15 stycznia mówił, że nie ma żadnej decyzji o wycofaniu Bogdana Klicha z placówki w Waszyngtonie. Ewentualna roszada mogłaby więc oznaczać, że do formalnego odwołania nie dojdzie, a zamiast tego nastąpi przeniesienie na inną placówkę.

Jak zaznacza dziennik, w tle rozmów pojawia się również wątek polityczny związany z Radosławem Sikorskim, który jest uznawany za potencjalnego kandydata KO w wyborach prezydenckich w 2030 roku. Według rozmówców "Rzeczpospolitej" porozumienie w sprawie ambasadorów musiałoby zostać skonstruowane tak, aby zarówno szef MSZ, jak i prezydent mogli przedstawić je jako korzystne dla siebie.

Czytaj też:

"Klich nie będzie ambasadorem w USA". Jasne stanowisko prezydentaCzytaj też:

Tusk o Klichu: To nieprawda, że jego dni w Waszyngtonie są policzone