Politycy Koalicji Obywatelskiej złożyli protest wyborczy

Jakie zarzuty stawiają politycy opozycji? Ich zdaniem w procesie wyborczym doszło do naruszenia konstytucji. KO wskazuje też na niewłaściwe ich zdaniem działanie TVP. Do protestu dołączono również 2 tys. indywidualnych zawiadomień o nieprawidłowościach w organizacji wyborów.

– To nie były uczciwe wybory, bo uczciwe wybory to takie, w których kandydaci są traktowani po równo, takie, w których państwo pomaga wziąć udział w wyborach, ale nie staje po żadnej ze stron, to w końcu takie, gdzie wyborca może wziąć w nich udział bez względu na miejsce zamieszkania. To nie były uczciwe wybory – mówiła Barbara Nowacka. – Uruchomiono gigantyczną machinę państwa, gdzie Mateusz Morwiecki odbył 200 spotkań wyborczy, gdzie agitował wprost, gdzie nadużywano państwa i jego instytucji do działań na rzecz jednego kandydata – dodała Nowacka.

Jak wskazała, wiele wątpliwości budzi to, jak wybory zorganizowano za granicą. – To gigantyczne zaniedbania MSZ dotyczące głosowania za granicą. Od wielogodzinnych kolejek, chociażby w Splicie, po brak kart wyborczych, czy brak możliwości ich doręczenia – powiedziała Barbara Nowacka.

– Do naszego protestu zostały dołączone ponad 2 tys. indywidualnych zawiadomień o nieprawidłowościach, które zostały dostarczone w ostatnich dniach. Kolejne do nas spływają. Te zweryfikowane złożyliśmy dzisiaj. To są tysiące nieprawidłowości, które polegały przede wszystkim na pozbawieniu wielu wyborców prawa wyborczego – powiedział podczas konferencji prasowej Grzegorz Wójtowicz, pełnomocnik wyborczy komitetu KO.

