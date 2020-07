Minister Maląg: Polska szykuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej tłumaczyła w programie "Polski punkt widzenia", że Polska złożyła już swoje zastrzeżenia do Konwencji. – Mamy teraz czas ustawowy do końca roku na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone. Przygotowujemy się przede wszystkim do wypowiedzenia, kiedy to zostanie już skonsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości – mowiła Marlena Maląg. Minister wskazała, że nawet wczoraj w jej resorcie odbyły się rozmowy na ten temat.

– Czekamy na propozycję, która z resortu wypłynie i ten kierunek zostanie przedstawiony na spotkaniu rządu, a następnie ustawa zostanie przekazana do parlamentu – dodała.

Przypomnijmy, że wczoraj ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą "Tak dla rodziny, nie dla gender". Zakłada ona wypowiedzenie promującej ideologię gender konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, która ma chronić tradycyjny model rodziny i tradycję chrześcijańską.

Projekt ustawy przygotował Chrześcijański Kongres Społeczny oraz Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. Inicjatywa zyskała wsparcie kilkudziesięciu organizacji prorodzinnych.