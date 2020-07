Semka: Duda wygrał, bo jest człowiekiem integralnym

Piotr Semka odniósł się do roli samorządowców w kampanii wyborczej. Jak zwrócił uwagę, że kandydat KO Rafał Trzaskowski jeździł do miejscowości, gdzie rządzą ludzie związani z Platformą Obywatelską.

– Widać było, że trzyma za niego kciuki Rada Europy, niemieckie media pisały o tym, że zaprowadzi porządek w Polsce. Andrzej Duda wygrał, bo jest człowiekiem integralnym. Mówi to, co myśli, mówi o swoich osiągnięciach. Był wspierany przez swoją żonę. To pięć miesięcy totalnej harówki, w której prezydent miał zwyżkę formy. To często problem sportowców, aby mieć zwyżkę formy dokładnie na igrzyska. Prezydent znalazł w sobie siłę, by zwieńczyć te pięć lat reelekcją – wskazał publicysta "Do Rzeczy".

Zdaniem Semki, Andrzej Duda bardzo dobrze odnalazł swój kampanijny wizerunek: – Ludzie, którzy myśleli, że to człowiek sterowany przez prezesa zobaczyli na rynkach swoich miast, że to człowiek dumny z tego co zrobił, nie wchodzący w jakieś polemiki i tłumaczenia się za PiS. Tylko mówił, że została wykonana bardzo duża praca.

– I ulubiony wątek opozycji, który pojawia się, kiedy ta przegrywa, że Polska jest podzielona. Gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, mielibyśmy w kółko duże tytuły w zachodnich mediach, że Polacy wygrali, rewolucja nad Wisłą. A co się dzieje, kiedy obóz liberalno-lewicowy przegrywa? Są hasła o tym, że Polska jest podzielona. Dobrze, ale jakby wygrał Trzaskowski, to Polacy nie byliby podzieleni? – pytał dziennikarz.

Czytaj także:

W Rumunii będzie obowiązywał zakaz szerzenia ideologii gender w szkołachCzytaj także:

Mosbacher: Krytyka pod adresem Polski jest przesadzona