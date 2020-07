"Zwycięstwo Polski i Węgier". Washington Post podsumowuje szczyt UE

Jak zauważono w artykule, już według wstępnych propozycji jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, to Polska – obok Włoch i Hiszpanii – miała być największym beneficjentem unijnych środków. Na przeszkodzie miały stać oszczędnościowe żądania Szwecji, Danii, Finlandii i Austrii, z Holandią na czele.

Ostatecznie jednak udało się osiągnąć kompromis, z którego zadowolenia nie kryje premier Mateusz Morawiecki. – Komisja Europejska i Rada Europejska razem z Grupą Wyszehradzką negocjowali najlepszy możliwy kontrakt dla całej Europy. Dla Polski to ok. 125 mld euro w bezpośrednich dotacjach. Te dotacje razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to ok. 160 mld euro dla Polski. W cenach bieżących to ok. 750 mld zł. – poinformował polski premier na konferencji prasowej.

Po ogłoszeniu porozumienia na szczycie UE w Brukseli "Washington Post" pisze o „zwycięstwie Węgier i Polski”, podkreślając, że w ostatecznym projekcie wycofano zapisy, które wiązały dostęp do funduszy z kwestiami praworządności. Jak przypomina dziennik, zarówno Polska, jak i Węgry są krytykowane przez Brukselę za łamanie "niezależności sądownictwa".

"Washington Post też nie ma wątpliwości” – skomentował artykuł w amerykańskiej prasie wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński na Twitterze, zamieszczając fragment artykułu.