Durczok powraca. Dziennikarz rusza z nowym projektem

Lubnauer zarzuca premierowi okłamywanie Polaków. "Jest bezpośrednie odniesienie do praworządności"

– Nie ma co zaklinać rzeczywistości i okłamywać Polaków. Jest bezpośrednie odniesienie do praworządności. Co więcej decyzje będzie podejmować Rada Unii Europejskiej większością kwalifikowaną, czyli 15 z 27 państw reprezentujących...