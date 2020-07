Czarzasty drwi z Gretkowskiej w TVN24. "Jestem tak oburzona, kupię dom w Hiszpanii"

Manuela Gretkowska jest załamana wyborczym werdyktem Polaków. Tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników pisarka ogłosiła, że emigruje z kraju. Kobieta zamieściła na Facebooku ogłoszenie ze sprzedażą domu. – Uciekałam z kraju w ’88 roku, tuż po studiach, na azyl polityczny, teraz godnie spier***am – podkreśla w rozmowie z wp.pl.

Jej postawa wyraźnie poirytowała szefa SLD.

– Czy pani się to podoba, czy państwu się to podoba jak ktoś mówi tak: "nie będę kupował polskich warzyw, bo rolnicy głosowali na PiS", "nie będę jechał na Podkarpacie na wypoczynek, bo Podkarpacie poparło Dudę", albo jedna z drugą pani, mniejsza o nazwiska, mówi tak: "Jestem tak oburzona, ze wyjadę z kraju, kupię sobie jeden dom w Hiszpanii, a drugi we Włoszech". Ludzie normalni kiedy na to patrzą, myślą "Boże, to jest jakaś establiszmęcka historia – mówił Czarzasty w rozmowie z TVN24.

