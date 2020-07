Wyleczeni z COVID-19 górnicy będą oddawać osocze

Według danych trzech kontrolowanych przez Skarb Państwa spółek węglowych, od początku epidemii do środy koronawirusem zaraziło się 6662 pracowników kopalń, z których 6241 (niespełna 93,7 proc.) już wyzdrowiało. Już wcześniej część ozdrowieńców oddała osocze – m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa nawiązała w tej sprawie współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Akcja, w ramach której w czwartek grupa górników z Polskiej Grupy Górniczej przyjedzie do Warszawy, to wspólna inicjatywa Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz związkowców Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Jak poinformował w środę wiceszef tego związku w PGG Rafał Jedwabny, przedsięwzięcie będzie kontynuowane.

– To pierwsza, lecz nie ostatnia grupa górników-ozdrowieńców, która honorowo odda swoje osocze. Tworzymy właśnie grafik, by sukcesywnie wysyłać kolejne grupy górników do medyków do Warszawy – poinformował związkowiec, podkreślając, że górnicy oddają krew właśnie w Warszawie m.in. dlatego, że szpital MSWiA zaoferował im przy okazji kompleksowe badania m.in. krwi, układu oddechowego i kardiologiczne.

– W zdecydowanej większości górnicy przeszli chorobę bezobjawowo, jednak mogła zostawić ona ślady w ich organizmie. Badania mają to sprawdzić – wyjaśnił związkowiec.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które stosuje się w leczeniu chorych na COVID-19. Cenny płyn mogą oddać osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, a następnie potwierdzono ich wyleczenie dwukrotnym ujemnym testem w kierunku SARS-CoV-2.

Związkowcy z Sierpnia 80 liczą na wsparcie państwa dla górników - honorowych krwiodawców. Chodzi m.in. o zniesienie regulacji nakazujących odpracowywanie należnych krwiodawcom wolnych dni, by mogli uzyskać prawo do emerytury.

Według danych sanepidu, w woj. śląskim – gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń – do wtorku koronawirusa wykryto u 14 tys. 558 osób, z których 375 zmarło. W regionie wyzdrowiało 11 tys. 878 osób, czyli ponad 81,5 proc. wszystkich zakażonych.