Poprawka odsyła do ustawy, której... nie ma? "Ciężki absurd"

Podczas wystąpienia w Sejmie poseł Robert Winnicki zwrócił uwagę na kuriozalną sytuację. Polityk stwierdził, że jedna z poprawek wprowadzonych do tzw. Tarczy antykryzysowej odsyła do ustawy, która nie istnieje w polskim systemie prawnym.

– Nie mam pojęcia jak taka poprawka mogła wejść do tej ustawy. Mamy stronę 76, artykuł 13a, który mówi, że w ustawie z 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów Dziennik Ustaw, pozycja trzy kropki. Dlaczego trzy kropki? Bo nie ma numeru w Dzienniku Ustaw, nie ma takiej ustawy. Wprowadziliście poprawkę, która odsyła do nieistniejącej ustawy. Ponieważ ta ustawa przeszła przez Sejm, poszła do Senatu i nie została ponownie rozpatrzona przez Sejm

– Nie ma takiej ustawy w polskim systemie prawnym, po prostu nie ma. Przewracacie legislacje, przewracacie konstytucje. Nie wiem co dalej. No proszę państwa, jak ciężki absurd jest zrobiony z legislacji przy kolejnych Tarczach i on dochodzi do swojego finału w tym, że chcecie dowalić podatek cukrowy na mocy nieistniejącego prawa. To jest podatek cukrowy! Istotą jest podatek cukrowy. To jest granda, chcecie zniszczyć polski przemysł spożywczy bezprawiem. Opamiętajcie się. To co robicie z Sejmu, z legislacji, ze zdrowego rozsądku to jest jakieś horrendum – podkreślał poseł Konfederacji.