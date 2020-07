Kolejne wybory już w listopadzie? "PiS zamierza ostro przyspieszyć"

Niemcy zapłacą nam reparacje? Karski: Przyjdzie czas, że uregulują wszystkie zaszłości

- Premier Holandii stwierdził, że nie przyjechał do Brukseli, aby potem chodzić na czyjeś przyjęcia urodzinowe, ale by walczyć o interes swojego kraju. Gdyby Mateusz Morawiecki tak powiedział, to pan Borys Budka na pewno by powiedział,...