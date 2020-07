Solidarna Polska ma apetyt na więcej? "Negocjacje z PiS trwają"

Michał Wójcik w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się do zmian, jakie wkrótce mają nastąpić w Zjednoczonej Prawicy. W koalicji ma dojść do odnowienia porozumienia oraz rekonstrukcji rządu. Dziennik zapytał wiceszefa resortu sprawiedliwości, czy w wyniku tych zmian Solidarna Polska zwiększy "stan posiadania".

– Negocjacje trwają i tyle – odparł. Jak podkreślił, nie będzie ujawniał politycznej kuchni.

Pytany o konflikt pomiędzy liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą a premierem Mateuszem Morawieckim, Wójcik zapewniał, że nie ma takiego. – [...] To jest oczywiste, że mamy kwestie, które są dla nas ważne, jak praworządność.(...) I wiadomo, że zaznaczamy swoją tożsamość, bo musimy. Wiadomo, że nie jest tak, że wszyscy siedzą przy ciepłej herbatce, jedzą czekoladki i czekają. To jest walka o to, by Polska rozwijała się jak najlepiej – tłumaczył.

W rozmowie pojawił się też wątek ostatniego szczytu UE podczas którego negocjowano budżet na najbliższe 7 lat. Wójcik podkreślił, że efekt szczytu jest sukcesem i zapewnił, że ufa premierowi. Jednocześnie przyznał, że "to, co znalazło się w konkluzjach szczytu, jest mocno niepokojące". Wiceminister wskazywał, że znalazły się w nich trzy punkty, będące furtką do powiązania funduszy z kwestią praworządności.

– Zostało to tylko przeniesione na grunt Komisji Europejskiej, a następnie do Rady Unii Europejskiej. Myk polega na tym, że Rada Europejska głosuje jednomyślnie, a Rada UE - kwalifikowaną większością głosów – podkreślił.

