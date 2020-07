Orlen zaczyna starania o przejęcie PGNiG. Obajtek zdradził szczegóły

W połowie lipca Komisja Europejska dała zielone światło na fuzję Orlenu z Lotosem. Płocki gigant chce też przejąć PGNiG i stworzyć polski koncern multienergetyczny. Zatwierdzenie przejęcia Lotosu przez Orlen KE uzależniła od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez płocki koncern. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw Lotosu.

Premier Mateusz Morawiecki, gratulując Orlenowi, poinformował, że rząd ma plan przejęcia PGNiG przez zwiększony Orlen, aby "zwiększyć synergie, które są na rynku detalicznym". Podczas konferencji PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG.

Dziś prezes Orlenu poinformował na Twitterze, że rozpoczynają się prace nad wnioskiem koncentracyjnym do Komisji Europejskiej.

"Rozpoczynamy prace nad wnioskiem koncentracyjnym do KE dotyczącym przejęcia @GK_PGNiG przez @PKN_ORLEN. Jest to możliwe dzięki podpisanemu przez spółki porozumieniu o zachowaniu poufności. Chcemy efektywnie wykorzystać nasze doświadczenia do sprawnego przeprowadzenia akwizycji" - napisał na Twitterze Daniel Obajtek.

Czytaj także:

Przejęcie Lotosu przez Orlen. Decyzja nie jest przypadkowaCzytaj także:

KE zatwierdziła przekierowanie 4 mld zł funduszy UE na wsparcie firmCzytaj także:

Unia szykuje nowe podatki. Zapłacimy więcej za plastik oraz "cło węglowe"