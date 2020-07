Wójcik: Na to nie możemy się zgodzić

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że kierowany przez niego resort złoży w najbliższy poniedziałek formalny wniosek o wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej. Szef Solidarnej Polski podkreślał, że przepisy polskiego prawa są w zupełności wystarczające do zapewnienia odpowiedniej ochrony kobietom zagrożonym przemocą, a więc Konwencja jest w tej materii zbędna.

Po tym oświadczeniu na Zjednoczoną Prawicę spadła fala krytyki.

Wiceminister Wójcik podkreśla, że nie wszystkie kraje ratyfikowały albo podpisały konwencję stambulską. – Wiele krajów w Europie stwierdziło, że nie chcą mieć w swoim porządku prawnym konwencji stambulskiej – mówił polityk. Polityk wskazał w tym aspekcie na takie kraje jak Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Lichtenstein i Bułgaria.

Polityk zapewniał, że polskie przepisy znacznie lepiej chronią kobiety niż konwencja stambułska. – My na pomoc osobom, wobec których stosowana jest przemoc, wydaliśmy tylko do końca maja 70 mln złotych – podkreślał gość Polsat News.

"Niestety jest warstwa ideologiczna"

– To nie jest taka oczywista sprawa, że konwencja stambulska to jest taki dokument, który ma za zadanie bronić przed przemocą kobiety i nie ma tam warstwy ideologicznej. Niestety jest warstwa ideologiczna. Na to my jako Solidarna Polska nie możemy się zgodzić – przekonywał Wójcik.

Wiceminister stwierdził, że konwencji jest m.in. mowa o trzeciej płci. – Biologicznie nie takiej możliwości. Jest kobieta, jest mężczyzna. Taka jest anatomia – podkreślił.