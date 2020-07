Są wyniki audytu zleconego przez Grodzkiego. Na co wydawano pieniądze Senatu?

Audyt w Kancelarii Senatu został zlecony przez obecnego marszałka izby Tomasza Grodzkiego w grudniu 2019 roku. Kancelaria Senatu podejrzewa, że za czasów PiS w latach 2015–2019, niegospodarnie wydano nawet 1 038 414 zł. Wynik jeszcze nie opublikowanego audytu ujawnia portal Interia.pl.

Z dokumentów, do których dotarł portal, wynika, że do "ryzyka, uchybień lub nieprawidłowości" doszło przynajmniej w kilku przypadkach.

W przytaczanych wynikach audytu czytamy m.in. o "nieefektywnym wydatkowaniu" kwoty 163 089 zł na realizację "2-godzinnego publicznego trójwymiarowego pokazu o tematyce historycznej w centrum Warszawy w porze nocnej". Jak zaznaczono "wykonawcę (Alpha Vision Sp. z o.o.) wybrano według kryterium najniższej ceny". W celu pokazania animacji, kupiono również licencję do publikowanych materiałów, a 2 337 zł wydano na zasłonięcie okien w budynku PAN. Mowa w tym przypadku o "zastrzeżeniu co do gospodarności".

O "niegospodarności" i "niecelowości" jest również mowa w kontekście realizacji reportażu z okazji obchodów 30-lecia wolnych wyborów do Senatu, na który wydano kwotę prawie 12 tys. zł. "Film nie został wykorzystany z jego przeznaczeniem, nie opublikowano go nigdzie, a plik zaginął" – pisze autorka audytu.

Wśród wskazanych nieprawidłowości znalazła się również ekspertyza z amerykańskiej kancelarii prawnej z 2018 r. Dokument, który tam zamówiono, kosztował 10 tys. dolarów, czyli 37,6 tys. zł. Sprawa dotyczyła przeniesienia Pomnika Katyńskiego w Jersey City, ale nie wiadomo, czy z ekspertyzy skorzystano.

Z kolei "projekt identyfikacji wizualnej obchodów" na 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu kosztował 84,5 tys. zł. Zdaniem audytorki, nieprawidłowo zaprojektowano tu kary umowne: nie zabezpieczono w sposób właściwy interesów Kancelarii Senatu w przypadku problemów z terminowością".

Poza nieprawidłowościami ujętymi w audycie, są tam również informacje dotyczące wynagrodzeń, funkcjonowania floty samochodowej Kancelarii Senatu czy innych obszarów działania izby wyższej. Jest też budżetowanie na poszczególne lata. Przed 2019 rokiem wydatki te miały być znacznie wyższe.

Jak czytamy na Interia.pl, najnowszy audyt finansowy Kancelarii Senatu ma zostać podany do informacji publicznej w ciągu kilku dni.

Czytaj także:

"Sezon ogórkowy będzie skrócony". Sobolewski zdradza: Będzie jesienna ofensywa programowa PiSCzytaj także:

"Rz": Zgrzyty w Zjednoczonej Prawicy. "DGP": Szykuje się kadrowa "miotła"Czytaj także:

Terlecki o sytuacji w PO: Rozliczenia już trwają