Trafna decyzja NBP. Zarobili już na "trzynastą emeryturę"

W ostatnich latach banki centralne krajów rozwiniętych trzymały się od złota z daleka. Wyjątkiem był tu Narodowy Bank Polski, który podwoił rezerwy złota. Przypomnijmy, że w latach 2018-2019 polski bank centralny kupił 126 ton złota za 5 397 mln dol. Średnia cena kupna wyniosła 1217 dol. za uncję. "Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, a zarobek przekroczył już wartość wypłaty trzynastej emerytury" – pisze portal businessinsider.com.pl.

W poniedziałek złoto pobiło rekord wszech czasów w dolarze przebijając poziom 1939 dol. za uncję. To oznacza, że w skali tygodnia zyskało już prawie 7 proc., w lipcu prawie 8 proc., a w tym roku już ponad 28 proc. "Przeliczając to na kurs złotego daje to kwotę aż 12,2 mld zł. Znaczna część z tego papierowego zysku trafi potem do budżetu państwa w formie wypłaty 95 proc. zysku z NBP. Żeby zobrazować, jak wielkie są to pieniądze - koszt wypłaty trzynastek dla emerytów w tym toku to 11,7 mld zł brutto, czyli 8,3 mld zł netto. Koszt rozszerzonego 500+ na ten rok to 41,2 mld zł" – czytamy.

Polskie rezerwy 229 ton są 22. na świecie i przewyższają zasoby złota Belgii (227 ton), a wyprzedza nas bezpośrednio Austria (280 ton).