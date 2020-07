Górniak chce podbić politykę? "Będę starała się spotkać z ministrami"

O Edycie Górniak głośno było ostatnio nie tylko w kontekście jej muzycznych dokonań, ale przede wszystkim jej wsparcia dla ruchu antyszczepionkowców. Piosenkarka zadeklarowała w rozmowie z portalem wrealu24, że jest przeciwniczką szczepień. Jej zdaniem epidemia ma skłonić ludzi do tego, aby godzili się na obowiązkowe szczepienia. – Dopóki żyję nie dam się zaszczepić. Wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w mój organizm – dodała.

Według artystki wybuch epidemii koronawirusa nie jest przypadkiem. – Zdecydowanie ktoś za tym stoi. Globaliści. Nie chciałabym powiedzieć wszystkiego, co myślę, bo mogłabym pogrążyć ludzi w jeszcze większym smutku. Ludzie świadomi są zagrożeniem dla liderów światowych. Lepiej mieć masę ludzi, którzy wykonają polecenia. Takim ludziom łatwiej jest dyktować warunki życia – wskazała wokalistka.

Teraz Górniak zapewnia, że ma zamiar nadal angażować się w działalność polityczną i społeczną. – Polska zasługuje na takie odświeżenie. W przemyśleniach, w edukacji i w przygotowaniu młodych ludzi do życia dzisiaj. Te systemy są bardzo przestarzałe i należałoby wdrożyć takie subtelne, ale bardzo istotne zmiany – mówi w rozmowie z wp.pl. I dodaje: – Jak już przygotuję i opracuję w całości taki materiał, to będę się starała spotkać z ministrami i przedstawić swoje pomysły.

Edyta Gorniak liczy, że jej pomysły zostaną potraktowane poważnie, niezależnie od tego, które ugrupowanie będzie u władzy. Gwiazda stara się nie opowiadać za żadną opcją polityczną. – Przez 30 lat udzieliłam wywiadów tak ogromnie dużo, przeróżnym osobom, które mają różne upodobania polityczne czy społeczne. To nie są granice, które wyznacza moja głowa. Jeżeli ktoś ma takie granice, to ja mu współczuję, bo to jest zniewolenie. Granica to jest zniewolenie – powiedziała w rozmowie z Wp.pl.