Szef rządu podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie budzących wątpliwości przepisów konwencji stambulskiej w zakresie ich zgodności z konstytucją. Informację przekazał podczas konferencji prasowej.

"Sprawy tak wielkiej wagi należy rozpatrywać w ramach przejrzystej procedury, którą zapewnia nam polska ustawa zasadnicza. Zawiera ona szereg nadrzędnych wartości, do których trzeba się odwołać i które trzeba chronić. Częściowo podzielam obawy Polaków, że konwencja stambulska może być niezgodna z Konstytucją w zakresie wolności poglądów i wychowywania dzieci zgodnie z własnym sumieniem. Pojawia się wiele głosów, że niewłaściwie definiuje źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza narzędzi do walki z nią. To bardzo poważne wątpliwości" – tłumaczy swoją decyzję Morawiecki.

Dalej premier zaznacza, że w polskim prawie funkcjonuje już szereg zapisów chroniących ofiary przemocy domowej: "Wystarczy przywołać fakty i porównać stan prawny sprzed kilku lat do sytuacji, którą mamy teraz. Rząd polski z całą mocą realizuje zadania, które mają służyć wspieraniu ofiar przemocy i jej zapobieganiu. Wdrożyliśmy ustawę antyprzemocową i znacząco rozszerzyliśmy sieć placówek wsparcia ofiar przemocy. Poprzez naszą politykę społeczną przeciwdziałamy przemocy ekonomicznej. Podnoszenie stopy życiowej polskich rodzin to jeden ze skutecznych elementów tej strategii".

