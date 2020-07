Bosak: Nie ma na to naszej zgody

W nocy z 28 na 29 lipca, grupa osób podpisujących się jako "Siej zamęt", "Poetka" i "Stop bzdurom" sprofanowała pomnik Chrystusa znajdujący się na Krakowskim Przedmieściu oraz znieważyła inne warszawskie pomniki, przymocowując na nich tęczową flagę LGBT, w niektórych miejscach zostawiono też kartki z "przesłaniem" "Jeb..e się ignoranci".

– To trzeba powiedzieć wyraźnie flaga LGBT, to nie jest żaden symbol zawierający tylko program polityczny LGBT, ale to afirmacja grzechu. Dlatego jest to tak kontrowersyjne dla chrześcijan. Jeżeli takie coś wiesza się na figurze Zbawiciela, to nie ma na to naszej zgody – podkreślał Krzysztof Bosak w programie TVP Info.

Gościem w programie była również Dorota Olko, która przekonywała, że tęczowa flaga jest symbolem "równości i szacunku do drugiego człowieka".

– Szacunek nie polega na atakowaniu symboli religijnych – ripostował Bosak.

Poseł Konfederacji podkreślił, że w celu przeciwdziałania propagandzie LGBT rządzący powinni wprowadzić ograniczenia prawne. – Te środowiska bardzo świadomie stosują strategię niekończących się prowokacji. W Polsce są one jeszcze ostrożne, wbrew temu, co nam się wydaje – podkreślał.