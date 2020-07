Holenderski sąd nie chce wydać podejrzanego. Obawia się braku niezależności polskich sądów

Sąd Okręgowy w Amsterdamie wstrzymał ekstradycję do Polski podejrzanego o przemyt 200 kg narkotyków. Holenderscy sędziowie mają wątpliwości, co do niezależności sądów w Polsce.

Holenderski sąd wstrzymał ekstradycję Polaka oskarżonego o przemyt 200 kg narkotyków z Holandii do Polski. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie, jednak nadal nie wiadomo, czy zostanie wydany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Sędziowie z Holandii wyrażają bowiem wątpliwości, co do niezawisłości sędziów w Polsce i obawiają się, że zatrzymany może nie mieć możliwości bycia sprawiedliwie osądzonym. Holendrzy zgłaszają zastrzeżenia co do faktycznej niezależności sędziów od polskich władz. Kontrowersje budzi także ustawa dyscyplinująca sędziów. Sędziowie z Amsterdamu wysłali także do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne. Chcą dowiedzieć się, jakie kroki podjąć w sprawie zatrzymanego mężczyzny.