Koronawirus w parlamencie. Posiedzenie Sejmu przesunięte

"To podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami". Szydło: Nie idźmy tą drogą!

To pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia – napisała na Twitterze Beata Szydło. Była premier, obecnie europosłanka PiS odniosła się w ten sposób do ewentualnych zmian w programie "Rodzina 500 Plus".