Czarnek: Ideologia LGBT wyrasta z tego samego korzenia, co narodowy socjalizm

– Nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia LGBT wyrastająca z neomarksizmu, a ten z marksizmu, pochodzi z tego samego korzenia co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców – stwierdził stanowczo Czarnek.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości komentował także prowokacje środowisk LGBT, do których doszło podczas Marszu Powstania Warszawskiego. Aktywiści wywiesili flagi oraz banery z napisami „Feminizm nie faszyzm" czy „Powstań przeciwko faszyzmowi". Głośno było także o prowokacji mężczyzny, który z balkonu mieszkania znajdującego się na trasie marszu, wykonywał obsceniczne gesty.

– To jest rzecz znana na Zachodzie od kilkudziesięciu lat. Tak wygląda pochód neomarksizmu i LGBT przez świat, tam gdzie ten pochód nie został powstrzymany – powiedział poseł.

– Niezwracanie na to uwagi, przymykanie na to oczu, mówienie „zostawmy to, zdejmą flagę i sobie pójdą. Nie patrzmy na nich, bo jak będziemy na nich patrzeć, to tylko im będzie to się podobało”, to jest to droga do przegranej – dodał polityk.

Czarnek jest również zdania, że ideologia LGBT to "zło w czystej postaci". Dodał również, że o ile na Zachodzie wojna cywilizacyjna jest już praktycznie przegrana, to w Polsce jest jeszcze możliwe zatrzymanie tych zmian.

Czytaj także:

Kłamliwy artykuł w "Newsweeku". Ordo Iuris żąda sprostowania