Lisicki i Ziemkiewicz o Polsce, jej historii i perspektywach. Debata "Książka narodowa w sieci"

Cykl spotkań pod patronatem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego będzie przestrzenią do dyskusji o Polsce: o jej historii, wyzwaniach i perspektywach. W szczególności, zaproszeni goście będą próbowali nie tylko zdiagnozować współczesne schematy zachowań i wyborów Polaków, ale także zanalizować przyczyny obecnej kondycji polskiego społeczeństwa.

Co więcej, prelegenci postarają się stworzyć prognozę dla przyszłości Polski. Spróbują także odpowiedzieć na pytanie: co czynić, aby zachować to, co dla naszej wspólnoty miało zawsze ponadczasowy wymiar, a więc: wolność, indywidualizm i tradycję opartą na wierze chrześcijańskiej, przy jednoczesnej tolerancji dla „innowierców”?

Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 8 sierpnia o godzinie 18.00 na zamku w Kórniku. Oprócz publicystów "Do Rzeczy" gośćmi spotkania będą także ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Marcin Przybyłek i Józef Orzeł. Tematem dyskusji będzie: "Dwa plemiona, dwa patriotyzmy. Czy znajdziemy wspólny język?", a jej osią staną się min. publikacje zaproszonych autorów: „Polactwo”, „Cham niezbuntowany” (R. Ziemkiewicz) oraz „Nowa wspaniała rzeczywistość” (P. Lisicki).

Prelegenci będą także nawiązywali do próby opisania pojęcia patriotyzmu, podjętej w książce lewicowego publicysty Marka Napiórkowskiego pt. „Turbopatriotyzm”. O wizji i roli „polskiego zaścianka” opowie Marcin Przybyłek, autora powieści „Orzeł biały”, a sarmackie tradycje wyśpiewa podczas spotkania Jacek Kowalski.

Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Poznański" sp. z o.o., a poprowadzą je Katarzyna Kosakowska i Robert Gaweł. Dyskusję będzie można obejrzeć na YouTube oraz Facebooku.

