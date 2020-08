"Rz": PiS zadba o równość. Priorytetem kobiety

– Jesteśmy w fazie końcowej przygotowań – mówi „Rzeczpospolitej" Anna Schmidt-Rodziewicz, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Do 2016 roku obowiązywał w Polsce program stworzony przez rząd PO-PSL, który zobowiązywał ministrów do usprawnienia obsługi osób niepełnosprawnych, czy podnoszenia wiedzy na temat osób LGBT. Teraz PiS pracuje nad swoją edycją programu, do czego zobowiązuje rządzących tzw. ustawa równościowa z 2010 roku.

Anna Schmidt-Rodziewicz mówi, że treść projektu ma być znana jesienią. Dopytywana o szczegóły, zdradza, że priorytetem będą prawa kobiet.

– Ochrona przed przemocą, wyrównywanie szans w pracy pod względem płac i stanowisk, ułatwianie funkcjonowania w środowisku pracy matkom w myśl zasady work–life balance. Ważna jest też poprawa dostępności do dóbr i usług dla osób niepełnosprawnych – wymienia minister ds. równości.

Nie porusza jednak kwestii osób LGBT. Działacze na rzecz tego środowiska z góry zakładają, że program, który zaproponuje PiS, nie wprowadzi żadnych ważnych dla nich zmian.

