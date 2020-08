Polacy domagają się kar za brak maseczki. Zobacz najnowszy sondaż

"Może podjąć próbę ukrywania się". Dlaczego sąd zdecydował o areszcie dla Michała Sz.?

Michał Sz., ps. Margot, aktywista LGBT, trafił na 2 miesiące do aresztu. Ma to związek z zarzutami, jakie ciążą na aktywiście. Michał Sz. miał według prokuratury brać udział m. in. w napaści na działącza fundacji pro-life.