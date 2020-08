"Nie wiem, gdzie go wywieziono. Płaczę i błagam Was". Przejmujący apel matki polskiego studenta

Wczoraj przed północą na Twitterze polityka KO Michała Szczerby pojawiła się niepokojąca informacja o zatrzymanych przez milicję polskich studentach.

"Niestety wszystko wskazuje na to, że wśród zatrzymanych w Mińsku jest dwóch polskich studentów. Skontaktowały się ze mną ich rodziny, które utraciły wczoraj wieczorem z nimi kontakt. Otrzymałem zapewnienie od Pana Ambasadora, że konsul zajął się ich odnalezieniem" – czytamy we wpisie.

Informację tę na antenie Polskiego Radia 24 potwierdził wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. – Nasi dyplomaci są na miejscu. Będziemy w tej sprawie interweniowali. Na pewno nie zostawimy tych Polaków bez pomocy. Również byłem w kontakcie z posłem Szczerbą i mi te informacje przekazywał. Działamy tutaj – mówił. Ministerstwo poinformowało również, że oprócz dwóch studentów wśród zatrzymanych przez milicję jest jeszcze jeden Polak.

Dramatyczny apel w tej sprawie pojawił się na Facebooku matki jednego ze studentów.

"Kochani, mój syn Kacper Sienicki razem ze swoim kolegą Witkiem Dobrowolskim zostali zatrzymani przez milicję w Mińsku na Białorusi. Od wczoraj nie mam z nim kontaktu. Także nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada RP w Mińsku nie są obecnie w stanie mi pomóc. Nie wiem gdzie go wywieziono i nie wiem co robić. Płaczę i błagam Was o udostępnianie tego postu, bo tylko nagłaśniając tę sprawę mogę cokolwiek teraz zrobić. Kacper skończył Studia Europy Wschodniej, stąd jego zainteresowania. Pojechał, by wesprzeć duchem swoich przyjaciół Białorusinów. Mam nadzieję, że nic mu nie jest i szybko się do mnie odezwie" – czytamy we wpisie.

