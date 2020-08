"Rzecznik lewackiej ideologii". Wiceminister ocenił decyzję Bodnara

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przekazał do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pismo, w którym wezwał go do podjęcia niezwłocznych działań w obronie Piotra Jedlińskiego. Jak zareagował polityk na odpowiedź Bodnara?

Przypomnijmy, że jego problemy zaczęły się od tego, jak określił agresywnego aktywistę LGBT Michała Sz. zgodnie z prawdą, jako mężczyznę. Michał Sz. uważa się jednak za kobietę i każe nazywać się "Margot". Zamieszanie doprowadziło do rezygnacji Jedlińskiego z funkcji prezesa Radia Nowy Świat. – Mowa nienawiści i dyktat ideologiczny doprowadziły do wymuszenia na redaktorze naczelnym Radia „Nowy Świat” Piotrze Jedlińskim rezygnacji ze stanowiska tylko dlatego, że określił aktywistę LGBT Michała Sz. mężczyzną – mówił wiceminister sprawiedliwości na briefingu prasowym. Formułowane przez dziennikarzy i polityków apele o podjęcie przez RPO działań w związku z rezygnacją przez redaktora Piotra Jedlińskiego z funkcji Prezesa Radia Nowy Świat, wynikają z nieznajomości bądź niezrozumienia konstytucyjnej pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich – przekazano na stronie RPO. W komunikacie zamieszczonym na stronie Rzecznika oceniono, że "formułowane przez dziennikarzy i polityków apele o podjęcie przez RPO działań w związku z rezygnacją przez redaktora Piotra Jedlińskiego z funkcji Prezesa Radia Nowy Świat, wynikają z nieznajomości bądź niezrozumienia konstytucyjnej pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich". Jak podkreślono, zgodnie z art. 80 oraz 208 Konstytucji kompetencje RPO pozwalają mu podejmować działania wobec podmiotów wykonujących władzę publiczną, realizujących zadania i funkcje publiczne. Czytaj także:

RPO wezwany do obrony dziennikarza. Oto jego odpowiedź Na odpowiedź Romanowskiego nie trzba było długo czekać. Zastępca Zbigniewa Ziobry przypomniał inne spraw, w którcyh RPO podjął działanie. "RPO @Adbodnar po raz kolejny pokazał, że jest rzecznikiem lewackiej ideologii, a nie praw obywatelskich. W sprawie drukarza z Łodzi oczywiście interweniował, broniąc działaczy LGBT. @RTDW_Nowy_Swiat powinno się od teraz nazywać „Nowy Wspaniały Świat"" – ocenił wiceminister sprawiedliwości. Czytaj także:

