Co oznacza rewolucja LGBT? "Utopia tęczowej rewolucji. 10 pytań i 100 argumentów"

Dokąd zaprowadzi nas tęczowa rewolucja, której jesteśmy świadkami? W jaki sposób odpowiadać na tezy i manipulacje aktywistów LGBT? Co jest największym zagrożeniem dla ładu społecznego i prawnego? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w publikacji autorstwa psycholog Agnieszki Marianowicz-Szczygieł.

Z broszury opartej na źródłach dowiemy się m.in. dlaczego ideologia LGBT oraz gender są groźne dla społeczeństwa; czym w rzeczywistości jest płeć społeczno-kulturowa; czy polskie prawo wystarczająco chroni rodzinę, a także dowiemy się jak niebezpieczna jest edukacja seksualna oraz w jaki sposób uporać się z językowymi manipulacjami ideologów LGBT.

Publikacja wydana przez Centrum Życia i Rodzin jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej www.teczowautopia.pl. Można na niej zamówić egzemplarz w formie papierowej, a także wersję elektroniczną dokumentu. W broszurze zwrócono uwagę, że pomimo wieloletnich działań mających na celu wywołanie wrażenia, że osoby LGBT są prześladowane i nie mają wystarczających praw i swobód obywatelskich, rzeczywistość jest zgoła odmienna.

Autorzy wskazują, że wbrew fałszywym informacjom, osoby LGBT mają własne media, zakładają swoje organizacje, ich czynności erotyczne nie są prawnie zakazane, a także mogą dziedziczyć po sobie na mocy testamentu. Mają również prawo do dostępu do dokumentacji medycznej partnera. Zatem ich postulaty stają się jedynie nośnymi hasłami, którymi można sprawnie manipulować, a osoby LGBT przedstawiać jako środowisko dyskryminowane i pozbawione praw.

Ideolodzy LGBT kontestują również polskie prawo i konstytucję, próbując zmienić definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. „Zmiana definicji małżeństwa, czyli jego redefinicja, jest nie tylko sprzeczna z naturą i biologicznym sposobem rozmnażania, ale stawia na głowie cały system prawny i społeczny” – czytamy w publikacji dostępnej na stronie www.teczowautopia.pl.

W broszurze można znaleźć także informacje o jednym z często powtarzanych kłamstw, że homoseksualizm czy transseksualizm są wrodzone. Badania naukowe nad bliźniętami wskazują, że w tych przypadkach przeważają czynniki nabyte społecznie, a uwarunkowania biologiczne mają marginalne znaczenie. „Czołową rolę odgrywają czynniki środowiskowe przed-urodzeniowe, ale przede wszystkim po-urodzeniowe, które są liczne i losowe” – czytamy.

Czytelnik może w publikacji znaleźć również informacje na temat manipulacji językowych stosowanych przez ideologów LGBT. Na kartach broszury wytłumaczono najpopularniejsze określenia stosowane przez środowisko „tęczowych rewolucjonistów” jak: „homofobia”, „transfobia”, „tolerancja”, „mowa nienawiści”, „edukacja seksualna” czy tzw. „równość małżeńska”. „Chcemy odkodować znaczenie powszechnie używanych przez tęczową rewolucję seksualną terminów, za którymi stoją często zaawansowane socjotechniki, manipulacja i filozoficzne konstrukty” – czytamy w rozdziale pt. „Jak odkłamać język”.

„Dlaczego powinno cię to wszystko obchodzić?” – to z kolei tytuł ostatniego rozdziału, w którym wskazano, że ideologia gender czy LGBT ma coraz bardziej totalitarny charakter. Przykładem na to mogą być chociażby próby likwidowania pojęć „mąż”, „żona” oraz „mama i tata”. Zniknęły one bowiem z wniosków do amerykańskich i brytyjskich paszportów. Z kolei Kanada zlikwidowała pojęcia „mama” i „tata” we wszystkich formularzach urzędowych. Określenie „rodzic 1” oraz „rodzic 2” to codzienność w szkołach we Francji. Coraz częściej możemy również spotkać możliwość nazywania swojej płci jako „nieokreślonej” lub płci „X”.

Czytelnik publikacji wydanej przez Centrum Życia i Rodziny może również poznać przyszłe negatywne konsekwencje akceptowania wielu postulatów środowisk LGBT i zwolenników ideologii gender. Wydanie zostało oparte na źródłach, które udokumentowano w przypisach końcowych.

