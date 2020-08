Polacy ocenili rząd, premiera i prezydenta. Jak wypadli w sondażu?

Jeśli chodzi o ocenę działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego, to aż 51 proc. (o 1 p.p. mniej, niż w sondażu z końca lipca) deklaruje, że ocenia go pozytywnie. Negatywną ocenę wystawiło mu 42 proc. respondentów (o 2 p.p mniej niż w ostatnim badaniu), a o 3 p.p. wzrosła liczba niezdecydowanych w tej kwestii i obecnie 7 proc. badanych zadeklarowało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Nie odnotowano żadnej zmiany w stosunku do poprzedniego sondażu, jeśli chodzi o pozytywną ocenę samego premiera Matusza Morawieckiego, dobre zdanie o szefie rządu ma wciąż 54 proc. badanych. 40 proc. jego działania ocenia negatywnie, to o 1 p.p. mniej, niż w lipcu. Liczba osób niemających zdania w tej sprawie wzrosła o 1 p.p. i wynosi teraz 6 proc.

Niewielkie wahania miały miejsce w przypadku pozytywnej oceny prezydenta Andrzeja Dudy. Może on liczyć na dobre zdanie 56 proc. badanych (to o 1 p.p. mniej niż a poprzednim sondażu). Negatywną ocenę prezydentowi wystawiło 40 proc. respondentów (1 p.p. więcej niż w lipcu). 4 proc. stwierdziło, że nie ma zdania, czyli dokładnie tyle samo, co w poprzednim badaniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 sierpnia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl

Czytaj także:

Hołownia nie zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości. Partia Kaczyńskiego z większością w Sejmie